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В Государственном университете просвещения провели занятие по правам человека

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

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Мастер-класс, посвящённый защите прав граждан, провели для третьекурсников экономического факультета Государственного университета просвещения по инициативе омбудсмена Московской области Ирины Фаевской, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Правовое просвещение молодёжи – это одно из приоритетных направлений нашей работы. Мы подходим к решению этой задачи системно и намерены добиваться устойчивых долгосрочных результатов», — отметила Ирина Фаевская.
Занятие со студентами провёл советник подмосковного омбудсмена, доктор экономических наук Сергей Камолов.

«Мы с ребятами на конкретных примерах убедились, что государственная и муниципальная служба прочно связана с вопросами обеспечения и реализации прав человека», — сказал Сергей Камолов.
Он добавил, что на занятии также был поднят вопрос о том, какие формы взаимодействия аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области и студентов могли бы стать наиболее полезными и интересными.

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Жителям Подмосковья объяснили, как принять участие в «Диктанте Победы»
22 апреля 2025, 18:26

Фото: t.me/dictation_of_victory

В России и за рубежом 25 апреля можно будет присоединиться к масштабной исторической акции «Диктант Победы», организованной «Единой Россией». В этом году проект охватит 35 тыс. площадок по всей стране и в 89 других государствах, сообщили в пресс-службе Московского областного регионального отделения партии.
Масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны начнётся в полдень. Для проведения акции организовано более 1,3 тыс. очных площадок в школах, музеях, библиотеках и общественных пространствах региона.
«Есть и уникальные локации. Это музей-заповедник «Бородино», мемориал «Перемиловская высота», аэропорт Шереметьево, Государственный Военно-технический музей, музейный комплекс «Зоя», Военно-исторический парк «Партизанская деревня», Российский университет кооперации, учебно-методический центр «Авангард» в парке «Патриот», Главное управление Росгвардии по Подмосковью», – сказали в пресс-службе.
Для очного участия в «Диктанте Победы» нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Регистрация включает создание личного профиля и выбор подходящей площадки. В день мероприятия необходимо прийти на выбранную локацию. На месте участники получат индивидуальный номер из 13 цифр. Он будет необходим для проверки результатов и получения диплома в личном кабинете.

Для дистанционного участия достаточно зарегистрироваться на сайте акции. Онлайн-тестирование будет доступно 25 апреля с 9 утра по московскому времени.

Результаты онлайн-участников отобразятся в личном кабинете сразу после завершения тестирования, а проверка очных работ займёт несколько недель. Все участники получат именные дипломы с указанием набранных баллов.

Успешное участие в акции – 25 правильных ответов из 25 возможных – даст абитуриентам право на получение до 10 дополнительных баллов при поступлении в вузы. Для этого нужно участвовать очно на региональной площадке, а после объявления результатов подать заявку через личный кабинет.

Международная акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. В этом году по поручению председателя партии Дмитрия Медведева часть заданий будет посвящена спецоперации.

Организаторами акции выступают «Единая Россия», Российское военно-историческое общество и движение «Волонтёры Победы».

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Ансамбль из Подольска выступил на вручении премии «Служение» в Москве
22 апреля 2025, 17:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Ансамбль народного танца «Рассвет» подольского дома культуры «Металлург» выступил на церемонии вручения премии «Служение», которая проходила в Москве, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
«Младшая группа ансамбля «Рассвет» вместе с заслуженным коллективом народного творчества Республики Башкортостан — образцовым театром ложкарей «Холмичи» — исполнили номер «Валенки», — говорится в сообщении.
На концерте, организованном в рамках церемонии вручения премии «Служение», выступили также балет Аллы Духовой «Тодес», балет Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, заслуженные артисты российской эстрады и творческие коллективы из разных российских городов.

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#творчество
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В Подольске планируют выпускать первый в России аналог лекарства от остеопороза
22 апреля 2025, 17:08

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Петровакс Фарм» планирует производить в Подольске первый в стране биоаналог оригинального препарата для лечения остеопороза. Это сделает современное лечение доступнее для миллионов россиян, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Минздрав России зарегистрировал лекарственный препарат Форседено – первый в стране биоаналог оригинального таргетного препарата для терапии остеопороза. Заболевание встречается примерно у 30% россиян старше 50 лет. Планируем поставлять препарат по более низкой цене по сравнению со стоимостью лекарства с аналогичным действующим веществом. В дальнейшем компания рассмотрит возможность локализации производства в Подольске», – сообщили в пресс-службе «Петровакс Фарм».
Фото: пресс-служба компании «Петровакс Фарм»

Остеопороз долгое время прогрессирует незаметно. Между тем в России от этого заболевания страдают 14 млн человек, в том числе 34% женщин и 27% мужчин старше 50 лет. Оно может встречаться и в более молодом возрасте. Болезнь разрушает костную ткань и приводит к тяжёлым переломам, потере подвижности и инвалидности. Медикаментозное лечение повышает минеральную плотность костей и значительно уменьшает риск переломов.

«Петровакс Фарм» – российская компания новых биофармацевтических решений, активно инвестирующая в научные исследования и разработки. Портфель включает оригинальные препараты, биоаналоги и брендированные дженерические лекарства.

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#московская область
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Подмосковный чат-бот Денис собрал 530 тыс. жалоб на здоровье для записи к врачу
22 апреля 2025, 16:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Чат-бот Денис со старта работы собрал около 530 тыс. жалоб жителей Московской области на здоровье. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
С помощью этого чат-бота в регионе можно записаться к врачу. Он собирает жалобы пациентов на здоровье, анализирует их и предлагает пойти на приём к нужному специалисту.
«Врач видит собранные Денисом жалобы, так как они отображаются в электронной медицинской карте пациента. Благодаря этому специалист может больше внимания уделить непосредственно пациенту. Чат-бот начал работу в 2024 году и за это время собрал почти 530 тыс. жалоб», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как напомнили в пресс-службе, сервис доступен при записи к врачу по специальностям хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другим. Оформить запись можно в Telegram по ссылке.

Сначала искусственный интеллект выяснит жалобы на высокую температуру, головную боль, слабость и другие симптомы. При необходимости ИИ задаст уточняющие вопросы. Затем всю информацию умный помощник передаёт в ЕМИАС и предлагает записаться к соответствующему специалисту.

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Подмосковная прокуратура защитила в суде жертву телефонных мошенников
22 апреля 2025, 16:48

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Сотрудники прокуратуры Московской области в судебном порядке защитили права жертвы телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
«Жительнице городского округа Лыткарино в феврале прошлого года позвонил по телефону неизвестный и убедил в необходимости перечислить накопленные сбережения на якобы безопасный банковский счёт. В ходе предварительного расследования была установлена личность владельца счёта», – говорится в сообщении.
Для защиты имущественных прав потрпевшей прокурор города Лыткарино обратился в суд с иском о взыскании с владельца счёта незаконного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами на общую сумму более 200 тыс. рублей.

Центральный районный суд города Кемерово удовлетворил требования прокурора в полном объёме.

Судебное решения пока не вступило в законную силу. Его фактическое исполнение контролирует прокуратура города.

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