В Государственном университете просвещения провели занятие по правам человека

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
Мастер-класс, посвящённый защите прав граждан, провели для третьекурсников экономического факультета Государственного университета просвещения по инициативе омбудсмена Московской области Ирины Фаевской, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Правовое просвещение молодёжи – это одно из приоритетных направлений нашей работы. Мы подходим к решению этой задачи системно и намерены добиваться устойчивых долгосрочных результатов», — отметила Ирина Фаевская.Занятие со студентами провёл советник подмосковного омбудсмена, доктор экономических наук Сергей Камолов.
«Мы с ребятами на конкретных примерах убедились, что государственная и муниципальная служба прочно связана с вопросами обеспечения и реализации прав человека», — сказал Сергей Камолов.Он добавил, что на занятии также был поднят вопрос о том, какие формы взаимодействия аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области и студентов могли бы стать наиболее полезными и интересными.
Читайте также:
Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась в госпитале с участниками СВО
Стартовал приём документов на награждение Знаком «За защиту прав человека в Подмосковье»
Омбудсмен Фаевская будет вместе с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья защищать их права
Лев Каштанов