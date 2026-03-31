К работе в летний сезон приступят более 3000 подмосковных студентов-вожатых

31 марта 2026, 17:41

В Подмосковье началась подготовка к летнему сезону. Стартовали занятия Школы вожатых студенческих отрядов, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Дать старт ежегодному проекту собрались более 200 бойцов студотрядов региона. В программе обучения – 10 модулей, в том числе основы психолого-педагогической деятельности, специфика работы с детским коллективом и тонкости конфликтологии.

«В педагогических отрядах трудятся около 4000 человек. Это одно из самых многочисленных направлений среди наших студенческих отрядов. Ребята помогают организовывать летний детский отдых в лагерях Подмосковья, Краснодарского края, Крыма, Владивостока. Всего в этом сезоне к работе приступят более 3000 вожатых», – рассказала руководитель подмосковного МИМП Екатерина Швелидзе.