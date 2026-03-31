К работе в летний сезон приступят более 3000 подмосковных студентов-вожатых
В Подмосковье началась подготовка к летнему сезону. Стартовали занятия Школы вожатых студенческих отрядов, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Дать старт ежегодному проекту собрались более 200 бойцов студотрядов региона. В программе обучения – 10 модулей, в том числе основы психолого-педагогической деятельности, специфика работы с детским коллективом и тонкости конфликтологии.
«В педагогических отрядах трудятся около 4000 человек. Это одно из самых многочисленных направлений среди наших студенческих отрядов. Ребята помогают организовывать летний детский отдых в лагерях Подмосковья, Краснодарского края, Крыма, Владивостока. Всего в этом сезоне к работе приступят более 3000 вожатых», – рассказала руководитель подмосковного МИМП Екатерина Швелидзе.
Активисты отработают на практике игротехнику, научатся разрешать нестандартные педагогические ситуации и организовывать масштабные досуговые программы.
Желающие стать частью большой команды могут обратиться за подробной информацией по электронной почте mosoblrso@mail.ru.
По итогам обучения и успешной аттестации участники получат свидетельства гособразца. Это даст им право работать в детских оздоровительных лагерях Московской области и на крупнейших федеральных площадках страны.