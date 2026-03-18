Волонтёры провели в Пушкине акцию по безопасности на пешеходных переходах

18 марта 2026, 18:04

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Акцию, призванную напомнить о правилах безопасности на пешеходных переходах, провели активисты движения «Волонтёры Подмосковья» в Пушкине во вторник, 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие организовали в связи с возвращением на городские улицы электросамокатов.





«Волонтёры общались с прохожими у переходов и обращали их внимание на то, что, подходя к «зебре», нужно снимать капюшон и наушники, чтобы вовремя обратить внимание на возможную опасность. А перед тем, как ступить на проезжую часть, пешеходу следует убедиться, что водители его видят и пропускают», — говорится в сообщении.