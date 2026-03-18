Волонтёры провели в Пушкине акцию по безопасности на пешеходных переходах
Акцию, призванную напомнить о правилах безопасности на пешеходных переходах, провели активисты движения «Волонтёры Подмосковья» в Пушкине во вторник, 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие организовали в связи с возвращением на городские улицы электросамокатов.
«Волонтёры общались с прохожими у переходов и обращали их внимание на то, что, подходя к «зебре», нужно снимать капюшон и наушники, чтобы вовремя обратить внимание на возможную опасность. А перед тем, как ступить на проезжую часть, пешеходу следует убедиться, что водители его видят и пропускают», — говорится в сообщении.Всем собеседникам волонтёров раздали информационные брошюры.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Туда входит страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, предоставление грантов на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социальных НКО и пр. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.