Более 500 бойцов студенческих отрядов Подмосковья присоединились к «Снежному десанту»

Свыше 500 студентов объединил этап Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО 2026», который завершился в Подмосковье. В этом году они представляли более 40 образовательных организаций региона, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





«Снежный десант» проходил в Подмосковье с 16 февраля по 25 марта.

«Активисты побывали в семи городах – Электростали, Дубне, Балашихе, Мытищах, Звёздном городке, Ногинске и Павловском Посаде. Ребята помогали по дому ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников спецоперации, встречались со школьниками и студентами, собирали гуманитарную помощь военным», – рассказала глава МИМП Екатерина Швелидзе.