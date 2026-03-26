Более 500 бойцов студенческих отрядов Подмосковья присоединились к «Снежному десанту»
Свыше 500 студентов объединил этап Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО 2026», который завершился в Подмосковье. В этом году они представляли более 40 образовательных организаций региона, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«Снежный десант» проходил в Подмосковье с 16 февраля по 25 марта.
«Активисты побывали в семи городах – Электростали, Дубне, Балашихе, Мытищах, Звёздном городке, Ногинске и Павловском Посаде. Ребята помогали по дому ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников спецоперации, встречались со школьниками и студентами, собирали гуманитарную помощь военным», – рассказала глава МИМП Екатерина Швелидзе.Бойцы студенческих отрядов расчищали от снега дворы и тротуары, оказывали шефскую помощь школам, детсадам и центрам социального обслуживания. Особое внимание уделили адресной поддержке – помогали в уборке жилья, покупке продуктов и бытовой техники маломобильным гражданам.
«Снежный десант» – это про конкретные дела. Наши бойцы помогают людям и видят результат своей работы здесь и сейчас. Для студентов это важный опыт ответственности, командной работы и понимания, что их труд действительно нужен», – отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалёв.
Тем, кто хочет стать частью большой команды, можно обратиться за подробной информацией по почте mosoblrso@mail.ru.