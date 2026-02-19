К уборке снега в Шатуре привлекли 150 человек и более 100 единиц техники
Активная работа по расчистке дворов и улиц от снега ведётся в округе Шатура. На борьбу с последствиями снегопада, который принёс в столичный региона циклон «Валли», вышли около 150 коммунальщиков, задействованы более 100 единиц спецтехники. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Ангелина Стельмух.
О ходе работ рассказал начальник Рошальского управления Валерий Савостин.
«Главным приоритетом является расчистка центральных улиц — чтобы на дорогах не было пробок и общественный транспорт ходил по графику. Особое внимание уделяется участкам, где чаще всего случаются аварии из-за гололёда», — сказал Валерий Савостин.Первостепенной является также расчистка территорий у подъездов и пешеходных дорог к детским садам, школам и больницам.