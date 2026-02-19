В Долгопрудном к уборке дворов от снега приступили около 240 дворников

19 февраля 2026, 10:37

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

237 дворников и 43 единицы спецтехники направили на уборку дворов в Долгопрудном 14 местных управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Коммунальщики должны справиться с мощным снегопадом, обрушившимся на столичный регион в ночь на 19 февраля, и обеспечить жителям безопасное и комфортное передвижение.





«Уборка проводится во всех районах города. В задачи сотрудников управляющих компаний входит расчистка входных групп многоквартирных домов и прилегающих тротуаров, внутридворовых проездов и проездов к контейнерным площадкам, парковочных карманов и детских площадок», — говорится в сообщении.