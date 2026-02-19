Уборка снега на Южном обходе Подольска началась в шесть утра

19 февраля 2026, 10:05

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Мария Шигорева

Специалисты Мосавтодора приступили к уборке от снега Южного обхода Подольска в шесть утра в четверг, 19 февраля. В их задачу входит поддержание региональной дороги в безопасном состоянии на фоне начавшегося ночью сильного снегопада. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Мария Шигорева.





В работах участвуют 23 человека, задействованы также шесть комбинированных дорожных машин и два автогрейдера.





«Уборка ведётся поэтапно: сначала техника расчищает проезжую часть, потом дорогу обрабатывают противогололёдными материалами, а затем начинается вывоз снега», — говорится в сообщении.