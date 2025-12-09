Как бойцы СВО находят себя в госслужбе и бизнесе через «Героев Подмосковья»
В Московской области продолжают развивать программу «Герои Подмосковья», которая помогает ветеранам специальной военной операции находить новые возможности в повседневной жизни. Программа — продолжение федеральной инициативы «Время Героев», реализуемой по поручению Президента России Владимира Путина.
Главная цель проекта — подготовка высококвалифицированных кадров для работы в органах государственной и муниципальной власти, а еще — в государственных компаниях. Участники проходят обучение, получают знания по геополитике, экономике и правовым нормам, а также развивают компетенции в креативной и туристической сферах.
Майор запаса, полковник полиции и участник программы Андрей Яковлев рассказал, как проект помогает адаптироваться после службы.
«Программа — это простор для различных компетенций. Мне, как юристу, особенно интересно: я понимаю, какие именно нормы принимаются и для чего. Также мне очень интересна тема геополитического развития нашего государства», — отмечает военнослужащий.Андрей Яковлев отметил, что обучение сочетает теорию и практику. На программе участники изучают примеры возрождения малых городов: как проекты, инициированные местными жителями, помогают оживлять территории, привлекать туристов и развивать экономику.
«Очень понравилось выступление по развитию малых городов: если раньше школа закрывалась, а дома пустовали, то сейчас инициативная группа запускает продукт, и за ним уже стоят очереди, туда едут туристы», — поделился боец.
Программа «Герои Подмосковья» учит строить эффективные команды и работать с коллективом, что полезно не только для работы в госструктурах, но и для реализации собственных проектов.
Принять участие в программе может каждый участник СВО, желающий развивать свои компетенции и находить новые возможности в регионе. Для подачи заявки нужно пройти регистрацию на официальном сайте и заполнить форму с описанием опыта, навыков и интересов.
«Герои Подмосковья» помогают ветеранам не просто пройти адаптацию, но и найти новые пути для самореализации, внося вклад в развитие региона и общества.