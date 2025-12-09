Как бойцы СВО находят себя в госслужбе и бизнесе через «Героев Подмосковья»

09 декабря 2025, 13:00

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области продолжают развивать программу «Герои Подмосковья», которая помогает ветеранам специальной военной операции находить новые возможности в повседневной жизни. Программа — продолжение федеральной инициативы «Время Героев», реализуемой по поручению Президента России Владимира Путина.





Главная цель проекта — подготовка высококвалифицированных кадров для работы в органах государственной и муниципальной власти, а еще — в государственных компаниях. Участники проходят обучение, получают знания по геополитике, экономике и правовым нормам, а также развивают компетенции в креативной и туристической сферах.



Майор запаса, полковник полиции и участник программы Андрей Яковлев рассказал, как проект помогает адаптироваться после службы.





«Программа — это простор для различных компетенций. Мне, как юристу, особенно интересно: я понимаю, какие именно нормы принимаются и для чего. Также мне очень интересна тема геополитического развития нашего государства», — отмечает военнослужащий.

​Фото: Медиасток.РФ



«Очень понравилось выступление по развитию малых городов: если раньше школа закрывалась, а дома пустовали, то сейчас инициативная группа запускает продукт, и за ним уже стоят очереди, туда едут туристы», — поделился боец.