Какие льготы получают контрактники ВС РФ в Подмосковье: выплаты и помощь семьям
В Московской области действует комплекс программ, обеспечивающих контрактников Вооружённых сил РФ и их семьи широким перечнем материальных и социальных мер поддержки.
На сегодняшний день в регионе доступно 75 видов помощи, при этом 32 из них реализуются исключительно на уровне Московской области. В их числе — бесплатные услуги социального обслуживания для ветеранов, а также возможность пройти восстановление в одном из трёх крупнейших реабилитационных центров Подмосковья.
Ознакомиться со всем перечнем льгот можно на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Московской области. Для удобства пользователей на региональном портале госуслуг работает специальный навигационный сервис, позволяющий быстро найти нужную информацию.
Военнослужащие, подписавшие контракт в Подмосковье, вправе рассчитывать на федеральные выплаты, разовую материальную поддержку и всестороннюю социальную защиту. Иностранные граждане, зачисленные в ряды ВС РФ, могут оформить гражданство России в упрощённом и ускоренном порядке.
Отдельные меры поддержки предусмотрены для членов семей военнослужащих. В частности, родственникам контрактников оказывают содействие в трудоустройстве при возможном сокращении. Дети получают преимущества при поступлении в крупнейшие вузы страны, обеспечиваются бесплатным школьным питанием и зачисляются в детские сады в приоритетном порядке.
Размер денежного довольствия зависит от должности и воинского звания. Так, рядовые получают от 204 тысяч рублей, сержанты — от 232 тысяч рублей, заместители командиров взводов — от 242 тысяч рублей.
Дополнительно предусмотрены различные надбавки и премиальные выплаты за выполнение боевых задач, в том числе вознаграждения за уничтожение техники противника.
Подробные условия размещены на сайте контрактмо.рф. Получить консультацию также можно по телефону горячей линии: +7 495 990-77-77.
