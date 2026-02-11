Поступила информация от МО РФ о повышении окладов военных

11 февраля 2026, 14:33

В России предложили повысить оклады военных на 4% с 1 октября

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Министерство обороны России предложило увеличить оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств на 4% с 1 октября 2026 года. Проект постановления опубликован на федеральном портале нормативных актов, пишет РИА Новости.