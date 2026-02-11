Поступила информация от МО РФ о повышении окладов военных
Министерство обороны России предложило увеличить оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств на 4% с 1 октября 2026 года. Проект постановления опубликован на федеральном портале нормативных актов, пишет РИА Новости.
Согласно документу, оклады по воинским должностям и званиям для контрактников и призывников вырастут в 1,04 раза. Также повысится фиксированная оплата для сотрудников Национальной гвардии, полиции, органов внутренних дел и других силовых структур.
Кроме того, индексация коснется пенсий граждан, уволенных с военной службы. С 1 октября 2026 года пенсионеры получат на 4% больше. Такое решение поддерживается федеральным бюджетом на 2026-2028 годы, который включает ежегодную индексацию денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц.
