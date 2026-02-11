«В лучшем случае в мае»: В РФ рассказали, когда на Украине пройдет референдум по Донбассу

11 февраля 2026, 12:14

Депутат Чепа: Зеленский может провести выборы и референдум по Донбассу летом

Фото: iStock/twinsterphoto

Выборы на Украине и референдум по вопросу статуса Донбасса состоятся в лучшем случае в мае-июне. Такое мнение выразил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа.





11 февраля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Зеленский может 24 февраля объявить о выборах президента и проведении референдума по мирному соглашению с Россией.





«Я думаю, что как минимум понадобится месяца три. Если он действительно объявит 24 февраля, то выборы могут состояться в лучшем случае в мае, в июне», — отметил Чепа в разговоре с «Газетой.Ru».