«В лучшем случае в мае»: В РФ рассказали, когда на Украине пройдет референдум по Донбассу
Депутат Чепа: Зеленский может провести выборы и референдум по Донбассу летом
Выборы на Украине и референдум по вопросу статуса Донбасса состоятся в лучшем случае в мае-июне. Такое мнение выразил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа.
11 февраля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Зеленский может 24 февраля объявить о выборах президента и проведении референдума по мирному соглашению с Россией.
«Я думаю, что как минимум понадобится месяца три. Если он действительно объявит 24 февраля, то выборы могут состояться в лучшем случае в мае, в июне», — отметил Чепа в разговоре с «Газетой.Ru».
Он напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа «давила» на Зеленского по вопросу уступок территории Донбасса, который необходимо решить для скорейшего мирного урегулирования конфликта.
По словам депутата, мирное соглашение между Россией и Украиной «будет продолжать готовиться», а вопрос о территориях могут вывести в отдельный референдум.