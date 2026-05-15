Кандидатами на предварительном голосовании ЕР в Подмосковье стали 900 человек

15 мая 2026, 12:40

оригинал Игорь Брынцалов (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Свыше 900 человек зарегистрировались в качестве кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Московской области. Приём документов завершён. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Участие в выборах в Мособлдуму планируют принять 670 кандидатов, в Госдуму — 235 человек, а остальные — в окружные Советы депутатов.





«Около 80% от общего числа зарегистрированных кандидатов — это новые лица в политике: предприниматели, представители бюджетных сфер, ветераны СВО, общественники и волонтёры», — рассказал секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Средний конкурс составляет 11 человек на место. При этом около половины кандидатов — беспартийные», — отметил Якушев.