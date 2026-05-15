Кандидатами на предварительном голосовании ЕР в Подмосковье стали 900 человек
Свыше 900 человек зарегистрировались в качестве кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Московской области. Приём документов завершён. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Участие в выборах в Мособлдуму планируют принять 670 кандидатов, в Госдуму — 235 человек, а остальные — в окружные Советы депутатов.
«Около 80% от общего числа зарегистрированных кандидатов — это новые лица в политике: предприниматели, представители бюджетных сфер, ветераны СВО, общественники и волонтёры», — рассказал секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Всего по стране на участие в предварительном голосовании зарегистрировались 4,4 тыс. кандидатов. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
«Средний конкурс составляет 11 человек на место. При этом около половины кандидатов — беспартийные», — отметил Якушев.Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 25 по 31 на сайте pg.er.ru.