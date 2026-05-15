Для маленьких жителей Наро-Фоминска установят игровой комплекс «Волшебный рейс»

15 мая 2026, 12:06

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Детский игровой комплекс «Волшебный рейс» площадью 450 квадратных метров установят у дома №73 по улице Шибанкова в Кантемировском микрорайоне Наро-Фоминска. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Цветовую гамму площадки согласовали с жителями — она будет сине-зелёной.





«Центральное место на площадке займёт игровой комплекс с тремя спусками. Для малышей сделают песочный дворик и качалки на пружинах. Кроме того, предусмотрены качели разных типов, включая «гнездо», и блок с тренажёрами», — говорится в сообщении.