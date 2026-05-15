Для маленьких жителей Наро-Фоминска установят игровой комплекс «Волшебный рейс»

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Детский игровой комплекс «Волшебный рейс» площадью 450 квадратных метров установят у дома №73 по улице Шибанкова в Кантемировском микрорайоне Наро-Фоминска. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Цветовую гамму площадки согласовали с жителями — она будет сине-зелёной.

«Центральное место на площадке займёт игровой комплекс с тремя спусками. Для малышей сделают песочный дворик и качалки на пружинах. Кроме того, предусмотрены качели разных типов, включая «гнездо», и блок с тренажёрами», — говорится в сообщении.
Смонтировать площадку и открыть её для посетителей планируют к 1 сентября.

Ранее сообщалось, что на благоустроенной площади Свободы в Наро-Фоминске провели посадку деревьев.
Лев Каштанов

