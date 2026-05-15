Для маленьких жителей Наро-Фоминска установят игровой комплекс «Волшебный рейс»
Детский игровой комплекс «Волшебный рейс» площадью 450 квадратных метров установят у дома №73 по улице Шибанкова в Кантемировском микрорайоне Наро-Фоминска. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Цветовую гамму площадки согласовали с жителями — она будет сине-зелёной.
«Центральное место на площадке займёт игровой комплекс с тремя спусками. Для малышей сделают песочный дворик и качалки на пружинах. Кроме того, предусмотрены качели разных типов, включая «гнездо», и блок с тренажёрами», — говорится в сообщении.Смонтировать площадку и открыть её для посетителей планируют к 1 сентября.
Ранее сообщалось, что на благоустроенной площади Свободы в Наро-Фоминске провели посадку деревьев.