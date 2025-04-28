Капитальный ремонт лицея № 10 в Клину завершён более чем на треть

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
В городском округе Клин продолжается капитальный ремонт лицея № 10 имени Дмитрия Ивановича Менделеева, расположенного на улице Дзержинского, дом 11. Подрядная организация ООО «СтройПроект» выполнила около трети всех запланированных работ, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета. Строители приступили к фасадным работам, выполняют монтаж инженерных сетей, ведут общестроительные работы», — отметили в сообщении.
Площадь здания составляет 1 851,1 квадратного метра. В рамках капитального ремонта проводится обновление кровли и фасада, установка новых входных групп, замена инженерных систем — отопления, вентиляции и канализации. Также ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство территории вокруг учебного заведения.
После завершения ремонта лицей будет оснащён новой мебелью и современным оборудованием.
Открытие обновлённого учреждения запланировано на 1 сентября 2025 года.
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Дайана Хусинова