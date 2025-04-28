В Подмосковье в новые квартиры из аварийного жилья переехали более 200 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Свыше 200 переселенцев из аварийного жилья переехали в новые квартиры за прошедшую неделю в одиннадцати округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«В новое жильё переехали 209 человек, было расселено 87 аварийных помещений общей площадью более 33 тысяч квадрантных метров. Переселение проводилось в округах: Электросталь, Дмитровский, Шатура, Истра, Солнечногорск, Красногорск, Сергиево-Посадский, Одинцовский, Серпухов, Пушкинский и Павлово-Посадский», — говорится в сообщении.Кроме того, в новое жильё скоро смогут переехать из аварийных помещений жители шатурского посёлка Туголесский Бор и города Старая Купавна Богородского округа.
Расселение аварийного жилья проводится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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