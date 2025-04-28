ЦППК временно упростила оформление проездных документов для ветеранов

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На всех направлениях Центральной ППК с 28 апреля по 31 мая будет действовать упрощённый порядок оформления проездных документов для участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные компании.
«В эти дни для оформления проезда в день поездки понадобятся просто удостоверение личности и любой документ, подтверждающий статус ветерана. Сопровождающим ветеранов в период с 28 апреля по 31 мая для оформления бесплатного проезда тоже потребуется только документ, удостоверяющий личность», – отметили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что график движения пригородных поездов на Ленинградском направлении и МЦД-3 изменится на период с 26 апреля по 23 мая из-за ремонтных работ на станции Крюково.
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Лора Луганская