Капремонт больницы в Озёрах завершат в сентябре
Здание больницы, расположенное в городе Озёры округа Коломна по адресу: улица Ленина, дом №73а, строение 3, капитально ремонтируют. Завершить работы должны в сентябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В настоящее время работы выполнены на 85%.
«Сейчас на объекте монтируют инженерные коммуникации, выравнивают поверхности потолков и стен на лестничных клетках, укладывают напольное покрытие из керамогранита и монтируют подвесные потолки. На площадке заняты более 50 человек», — говорится в сообщении.Капитальный ремонт проводится в рамках областной программы по развитию социальной инфраструктуры и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за счёт бюджета региона.