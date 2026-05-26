Капремонт больницы в Озёрах завершат в сентябре

26 мая 2026, 14:08

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание больницы, расположенное в городе Озёры округа Коломна по адресу: улица Ленина, дом №73а, строение 3, капитально ремонтируют. Завершить работы должны в сентябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время работы выполнены на 85%.





«Сейчас на объекте монтируют инженерные коммуникации, выравнивают поверхности потолков и стен на лестничных клетках, укладывают напольное покрытие из керамогранита и монтируют подвесные потолки. На площадке заняты более 50 человек», — говорится в сообщении.