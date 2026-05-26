В парке Ивантеевки открыли зону для выгула собак
Специальную зону, оборудованную для выгула и тренировки собак, открыли в городском парке Ивантеевки в Студенческом проезде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
В парке недавно завершили благоустройство. Теперь эта территория станет более удобной и для людей с домашними питомцами.
«На площадке установили горки, кольца и другие конструкции для дрессировки и активных игр с собакой. Кроме того, там есть лавочки с теневыми навесами», — говорится в сообщении.В администрации также напомнили, что в сквере Ивантеевки выгуливать собак запрещено, и призвали жителей с пониманием относиться к установленным ограничениям и общими усилиями поддерживать чистоту и порядок в общественных местах.