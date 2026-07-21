Капремонт гимназии №2 в Красногорске завершат в августе
Гимназию №2, расположенную на улице Кирова в Красногорске, капитально ремонтируют. Завершить работы должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание построили 58 лет назад, его общая площадь составляет около 4 300 квадратных метров. В настоящее время ремонт выполнен на 75%.
«На объекте заканчивают общестроительные и кровельные работы, продолжают монтаж инженерных коммуникаций, отделку фасада и помещений, а также благоустройство прилегающей территории. На площадке заняты 70 человек, используются две единицы спецтехники», — говорится в сообщении.Ремонт проводится за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.