Капремонт гимназии №2 в Красногорске завершат в августе

21 июля 2026, 16:47

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Гимназию №2, расположенную на улице Кирова в Красногорске, капитально ремонтируют. Завершить работы должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание построили 58 лет назад, его общая площадь составляет около 4 300 квадратных метров. В настоящее время ремонт выполнен на 75%.





«На объекте заканчивают общестроительные и кровельные работы, продолжают монтаж инженерных коммуникаций, отделку фасада и помещений, а также благоустройство прилегающей территории. На площадке заняты 70 человек, используются две единицы спецтехники», — говорится в сообщении.