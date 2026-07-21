Подмосковные спасатели освободили двухлетнего малыша из заблокированной машины

21 июля 2026, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вскрыли дверь заблокированной машины, в которой находился двухлетний ребёнок. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





Случай произошёл в Дмитровском муниципальном округе. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили обеспокоенные родители. Как выяснилось, они вышли из автомобиля, а малыш, играя внутри, случайно нажал кнопку на панели управления, и двери оказались заблокированы.



Взрослые попытались самостоятельно открыть автомобиль, но это им не удалось. Понимая, что промедление опасно, родители вызвали специалистов.

«На место оперативно прибыли работники противопожарно-спасательной службы. Они тщательно осмотрели транспортное средство и приступили к работе. Действуя предельно аккуратно, чтобы не повредить машину и не напугать ребёнка, спасатели немного отжали дверь специальным инструментом. Затем с помощью крючка они зацепили ручку двери с внутренней стороны и открыли её», – рассказала старший смены Валентина Сутягина.