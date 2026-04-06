Капремонт музыкальной школы в Электростали завершат в текущем году

06 апреля 2026, 13:00

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание детской музыкальной школы, расположенное на улице Николаева в Электростали, капитально ремонтируют. Завершить работы планируют в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь двухэтажного объекта составляет более 1 700 квадратных метров. Ремонт ведётся за счёт областного бюджета в рамках подмосковной госпрограммы.





«Рабочие обновят крышу и фасад, утеплят и покрасят стены, возведут внутренние перегородки, зальют и уложат полы, заменят системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения, установят новые осветительные приборы, сантехнику, двери и окна», — говорится в сообщении.