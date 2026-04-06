У нового корпуса гимназии № 6 в Солнечногорске начали благоустраивать территорию
Строительство корпуса гимназии №6 завершается на Банковской улице в Солнечногорске. Рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая готовность объекта в настоящее время составляет более 85%.
«В корпусе продолжается устройство инженерных сетей, отделка помещений и установка лифтового оборудования. На пришкольной территории началось озеленение и обустройство спортивных и детских площадок», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.Строительство ведётся за счёт областного бюджета. Общая площадь трёхэтажного корпуса составляет около 5 900 квадратных метров. Там смогут учиться 300 человек.
Корпус планируют открыть 1 сентября текущего года.