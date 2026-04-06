У нового корпуса гимназии № 6 в Солнечногорске начали благоустраивать территорию

06 апреля 2026, 12:49

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство корпуса гимназии №6 завершается на Банковской улице в Солнечногорске. Рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая готовность объекта в настоящее время составляет более 85%.





«В корпусе продолжается устройство инженерных сетей, отделка помещений и установка лифтового оборудования. На пришкольной территории началось озеленение и обустройство спортивных и детских площадок», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.