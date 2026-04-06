В Дубне открыли фестиваль фильмов о великих учёных и композиторах
В Дубне торжественно открыли кинофестиваль «Больше, чем любовь». Инициаторами выступили государственный университет «Дубна» и «Студия "Фишка-фильм», сообщили в пресс-службе вуза.
В программу вошли выпуски одноимённого цикла, который уже два десятилетия выходит в эфире телеканала «Россия – Культура».
Фестиваль стартовал фильмом о Владимире Вернадском, который был основоположником сразу четырёх научных дисциплин – радиогеологии, биогеохимии, биосферологии и науковедения. Для университета «Дубна» такое решение глубоко символично. Вуз изначально задумывался как продолжение идей учёного о ноосфере – сфере разума, где человек и природа существуют в гармонии. После показа прошла встреча с режиссёром картины Татьяной Маловой.
На протяжении восьми дней зрители смогут увидеть документальные ленты о жизни и судьбах таких выдающихся российских учёных, как биолог Илья Мечников, химик Дмитрий Менделеев, авиаконструктор Игорь Сикорский.
«Здорово, что в наукограде Дубна в год 70-летия города и Объединённого института ядерных исследований открывается кинофестиваль, рассказывающий об учёных через призму любви. Будем надеяться, что кинофестиваль станет ежегодным», – сказала программный директор кинофестиваля, куратор художественных проектов университета «Дубна» Анна Эпштейн.В программу кинофорума также включили фильм о композиторе-минималисте Владимире Мартынове, который в этом году отметит 80-летие. А в рамках «Эха фестиваля» в Дубненской детской школе искусств покажут картину «Я – Моцарт» о великом композиторе, 270 лет со дня рождения которого исполнилось в этом году.
Параллельно с главными площадками – университетом «Дубна» и Домом учёных ОИЯИ – фестивальные фильмы покажут в школах и библиотеках Дубны. Вход на все показы, кроме 7 апреля, будет свободный. Перед показами, которые состоятся во вторник, нужно пройти регистрацию.