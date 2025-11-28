Капремонт стадиона «Металлург» в Ступине идёт в соответствии с графиком
Капитальный ремонт стадиона «Металлург» идёт строго по графику. Об этом стало известно на совещании в администрации городского округа, которое было посвящено ходу работ.
Встречу провёл глава муниципалитета Сергей Мужальских. В обсуждении участвовали профильные заместители, руководство спортшколы «Ока» и представители подрядной организации ООО «Воздвижение».
«Главными темами встречи стали модернизация спортивной инфраструктуры и установка крытого футбольного манежа. Участники обсудили разные варианты конструкций и способы отопления будущего сооружения, чтобы там можно было проводить тренировки в холодное время года. Работы на объекте идут в соответствии с графиком. На площадке ежедневно трудятся около 30 специалистов, задействовано три единицы техники. Строители демонтируют старые конструкции», – сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Масштабные изменения коснутся и игрового поля. Проект предусматривает замену травяного покрытия на современное искусственное. Стадион сможет принимать не только футбольные матчи, но и соревнования по регби и другие спортивные мероприятия круглый год. Обновлённые трибуны будут вмещать не менее полутора тысяч болельщиков.
Особое внимание уделят сохранению архитектурного облика объекта. Так, решено сохранить исторический вид забора. Здание спорткомплекса тоже ждет реконструкция.