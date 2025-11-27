Руководитель Ступина поздравил с днём рождения сына погибшего участника СВО

27 ноября 2025, 20:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских поздравил с днём рождения сына погибшего участника спецоперации Дмитрия Ящука Данилу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Мужальских вручил юноше в подарок пауэрбанк и альманах «Воинская доблесть», рассказывающий о героизме ступинцев в годы Великой Отечественной войны и спецоперации. К поздравлению присоединились члены ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО и депутат окружного Совета депутатов Анна Россихина.

«Поздравляю с днём рождения, желаю успехов в учёбе, удачи и всего самого доброго! Твой отец – настоящий герой нашего времени. Мы гордимся и будем помнить нашего защитника. Помни: ты всегда можешь обратиться к нам за помощью и поддержкой», – сказал руководитель округа.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино



«До школы мы любили ездить в походы на две-три недели с палатками. У папы была надувная моторная лодка, очень нравилось рыбачить с ним. Отец – добрейшей души человек. Всегда был на моей стороне, успокаивал меня в детстве, говорил, что неприятности – это мелочи жизни», – рассказал школьник.