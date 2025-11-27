Руководитель Ступина поздравил с днём рождения сына погибшего участника СВО
Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских поздравил с днём рождения сына погибшего участника спецоперации Дмитрия Ящука Данилу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Мужальских вручил юноше в подарок пауэрбанк и альманах «Воинская доблесть», рассказывающий о героизме ступинцев в годы Великой Отечественной войны и спецоперации. К поздравлению присоединились члены ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО и депутат окружного Совета депутатов Анна Россихина.
«Поздравляю с днём рождения, желаю успехов в учёбе, удачи и всего самого доброго! Твой отец – настоящий герой нашего времени. Мы гордимся и будем помнить нашего защитника. Помни: ты всегда можешь обратиться к нам за помощью и поддержкой», – сказал руководитель округа.
Даниле исполнилось 17 лет, он учится в десятом классе. Подросток собирается окончить школу с медалью. Поступать планирует в институт на физико-техническое направление. После получения высшего образования собирается вернуться в родной город. Молодой человек поделился воспоминаниями об отце.
«До школы мы любили ездить в походы на две-три недели с палатками. У папы была надувная моторная лодка, очень нравилось рыбачить с ним. Отец – добрейшей души человек. Всегда был на моей стороне, успокаивал меня в детстве, говорил, что неприятности – это мелочи жизни», – рассказал школьник.Дмитрий Ящук работал на Ступинском машиностроительном производственном предприятии, увлекался нумизматикой. Был призван на военную службу по мобилизации из Ступинского военкомата в октябре 2022-го. Погиб в феврале этого года в зоне спецоперации.
Сейчас в зоне проведения СВО служат более 800 ступинцев.