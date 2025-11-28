В Ступине обсудили развитие инфраструктуры в посёлке для медиков
Посёлок для медиков общей площадью около 250 тысяч квадратных метров обустраивают в городском округе Ступино. Ход работ по созданию там необходимой инфраструктуры обсудили на встрече с подрядчиками глава округа Сергей Мужальских, его заместитель Сергей Медведев и представители Управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Сейчас в посёлке, на территории которого выделили 184 участка, ведётся строительство дорог, сетей водо-, электро- и газоснабжения, канализации и уличного освещения, а также благоустройство общественного пространства.
«В настоящее время работы выполнены на 50% и отстают от графика. По итогам встречи власти округа приняли решение помочь подрядчику с проведением гидравлических испытаний и приступить к регулярным проверкам хода строительства», — говорится в сообщении.Посёлок для врачей создают в рамках реализации областной программы «Земля врачам», запущенной по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва.