Картины ребят из Подмосковья покажут на выставке «Мой папа — Герой» в Москве

13 октября 2026, 12:52

оригинал Фото: пресс-служба министерства территориальной политики МО

Выставка художественного фестиваля «Мой папа — Герой!» откроется 18 октября в Музее Победы в Москве. В экспозицию войдут портреты отцов, созданные юными жителями Подмосковья и Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.





Фестиваль впервые провели в Московской области в 2025 году. Для детей участников специальной военной операции организовали занятия по портретной живописи. На них ребята рисовали своих отцов. Теперь к проекту присоединился Татарстан.





«Когда мы запускали «Мой папа — Герой!» в Подмосковье, нам было важно, чтобы дети могли через творчество сказать своим отцам: «Мы вас любим. Мы вами гордимся. Мы вас ждём». Сегодня проект объединил уже Московскую область и Татарстан. (…) За каждым портретом стоит история семьи, любовь ребёнка и очень сильная связь между теми, кто сейчас выполняет свой долг, и теми, кто ждёт их дома», — отметил сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат Госдумы Сергей Колунов.