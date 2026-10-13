На строительстве детсада в дмитровском ДК «Мечта» завершили нулевой цикл
Детский сад, рассчитанный на 400 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Мечта» на территории Дмитровского округа. В настоящее время строители завершили работы нулевого цикла. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Застройщик ЖК возводит детсад за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.
«Сейчас на площадке закончили создание монолитного фундамента и перекрытий первого этажа, а также обустроили наружные сети канализации, водоснабжения и электричества», — говорится в сообщении.Доделать каркас здания планируют в декабре. Тогда же приступят к монтажу газовых сетей и строительству фундамента для котельной.
Детсад будет трёхэтажным, его общая площадь составит свыше трёх тысяч квадратных метров.