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На строительстве детсада в дмитровском ДК «Мечта» завершили нулевой цикл

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 400 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Мечта» на территории Дмитровского округа. В настоящее время строители завершили работы нулевого цикла. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.



Застройщик ЖК возводит детсад за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.

«Сейчас на площадке закончили создание монолитного фундамента и перекрытий первого этажа, а также обустроили наружные сети канализации, водоснабжения и электричества», — говорится в сообщении.
Доделать каркас здания планируют в декабре. Тогда же приступят к монтажу газовых сетей и строительству фундамента для котельной.

Детсад будет трёхэтажным, его общая площадь составит свыше трёх тысяч квадратных метров.
Лев Каштанов

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