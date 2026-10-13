Подмосковную молодёжь пригласили на службу в погранконтроле в Домодедово

13 октября 2026, 11:45

оригинал Фото: istockphoto.com/Aleksei Mitrushkin

На военную службу в отряде пограничного контроля ФСБ в международном аэропорту Домодедово приглашают юношей и девушек из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подразделения.





К вступительному отбору допускаются мальчики после девятого класса, мальчики и девочки из десятых-одиннадцатых классов, а также студенты и студентки выпускных и предвыпускных курсов колледжей и вузов.



Погранконтроль является альтернативой срочной службы, даёт преимущества при поступлении в вузы ФСБ, воинское звание и гарантированный карьерный рост с повышением оклада. Кроме того, службу можно совмещать с заочным получением высшего образования.





«Альтернативная служба предполагает двухлетний контракт без отправки на СВО. После его завершения можно на льготных основаниях поступить в вуз ФСБ. Кроме того, юноши и девушки могут заключить пятилетний контракт на должность контролёра в аэропорту Домодедово. Сотрудник получает звание прапорщика, зарплату от 61 тысячи рублей и отпуск от 48 дней», — говорится в сообщении.