Каширские молодогвардейцы помогают реставрировать Мемориал павшим воинам

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Активисты каширского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» приехали помочь Алексею Шмелёву, который реставрирует Мемориал павшим воинам Великой Отечественной войны в посёлке Зендиково. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
Шмелёв провёл для активистов экскурсию и мастер-класс. После этого ребята попробовали себя в роли реставраторов.
Теперь активисты Молодой Гвардии будут регулярно помогать Шмелёву в реставрации мемориала.
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«Культурные памятники, произведения искусства, литературы и архитектуры неотъемлемая часть нашей истории. Эти объекты несут в себе дух времени, рассказывают о жизни людей прошлого. Забота о культурном наследии – это способ сохранить уникальные черты нашего общества и передать их потомкам. Очень приятно знать, что ты внёс вклад в историю страны», – поделились впечатлениями молодогвардейцы.Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Теперь активисты Молодой Гвардии будут регулярно помогать Шмелёву в реставрации мемориала.
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Лора Луганская