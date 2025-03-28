Каширские молодогвардейцы помогают реставрировать Мемориал павшим воинам

В Подмосковье планируется установить девять специальных ограждений типа «змейка» в этом году. Они будут размещены на пешеходных переходах возле железнодорожных станций в Наро-Фоминске, Щёлково, Ступино, Можайске, Воскресенске, Пушкино, Кашире и Коломне. Стоит отметить, что в Коломне уже установили ограждение «змейка» возле станции Щурово, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.