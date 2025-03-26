На открытии Театральной недели в Кашире зрители увидели 50 творческих номеров

25 марта в Подмосковье состоялся экзамен по русскому языку в рамках досрочной сдачи Единого государственного экзамена. Были задействованы четыре пункта в городах Королёв, Красногорск, Одинцово и Раменское. В экзамене приняли участие 103 человека, сообщает Министерство образования Московской области.

В досрочном периоде ЕГЭ участвуют студенты колледжей и ученики 11-х классов, которые по разным причинам не могут сдавать экзамен в основное время. Все пункты проведения ЕГЭ были оснащены согласно установленным требованиям: в аудиториях работали системы видеонаблюдения, а печать и сканирование экзаменационных материалов осуществлялись в кабинетах. За порядком следили общественные наблюдатели, в том числе представители родительского сообщества.







Экзаменационный процесс длился 3 часа 30 минут и прошёл без нарушений. Результаты будут доступны не позднее 10 апреля.В Московской области на досрочный период ЕГЭ зарегистрировались 129 участников, из которых 34 — выпускники 11 класса. Кампания началась 21 марта и завершится 21 апреля.