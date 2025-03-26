Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ На открытии Театральной недели в Кашире зрители увидели 50 творческих номеров

На открытии Театральной недели в Кашире зрители увидели 50 творческих номеров

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

1 из 3

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

2 из 3

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

3 из 3

22 марта в городском округе Кашира начался Открытый театральный фестиваль имени Б. В. Щукина «Театральная неделя — 2025». В фойе Дома культуры имени Ленина гостей встречал оркестр русских народных инструментов «Сувенир» Каширской Детской школы искусств, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Официальное открытие фестиваля прошло с выступления вокальной студии «Каданс» и театрального коллектива «Фантазия». В этот день зрители увидели 50 номеров чтецов — как сольных исполнителей, так и коллективов, приехавших из Каширы, Ступина, Чехова, Домодедова, Коломны, Зарайска и Москвы. Главная тема программы – «Поколению победителей посвящается», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме спектаклей, гостей фестиваля ждали тематические развлечения: буфет Василия Щукина, передвижная выставка Каширского краеведческого музея и специальные фотозоны.

Фестиваль продлится до 29 марта, а ознакомиться с расписанием спектаклей можно по ссылке.

Читайте также:

В МФЦ Каширы можно оформить загранпаспорт через криптокабину

Глава городского округа Кашира провел выездной прием жителей в поселке Ледово

В Кашире 98-летней труженице тыла установили новую плиту
#фестиваль
#зрители
#кашира
#развлечения
#подмосковье
#театр
Всадница из Подмосковья выиграла шесть медалей на турнире по конному спорту
Всадница из Подмосковья выиграла шесть медалей на Всероссийском турнире по конному спорту «Виват, Россия»
26 марта 2025, 09:38

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка из Подмосковья Варвара Бушуева, представляющая Раменский муниципальный округ, завоевала шесть серебряных медалей на Всероссийских соревнованиях по конному спорту «Виват, Россия», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В зачёте «Выездка (большой приз U25)» Бушуева, выступавшая на лошади Индире Ганди, заняла второе место с результатом 64,744%. Победительницей стала Ксения Григорян из Москвы, набравшая 64,974% в паре с конём Эстроном. Бронзу завоевала Валерия Ганина из Нижегородской области на Глории, показав результат 64,103%.

В категории «Средний приз (малый круг)» Бушуева и Индра Ганди вновь стали вторыми с итоговым процентом 64,676%. Первое место заняла Ксения Григорян на Эстроне (65,294%), а третьей финишировала Валерия Ганина на Глории (64,441%).

В дисциплине «КЮР (большой приз U-25)» Варвара Бушуева добавила ещё одно серебро в свою копилку, набрав 66,575%. Победа досталась Ксении Григорян на Эстроне (67,130%), а третье место заняла Валерия Ганина на Глории (65,885%).

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В юношеском КЮРе Бушуева, выступая на лошади Герцог Дей, также стала второй. Их результат составил 68,185%. Победу одержала Катерина Музюкина из Калужской области на Кардене (68,785%), а третье место заняла Дарья Ховрина из Москвы на Балатоне (67,980%).

Кроме того, в зачёте «Личный приз. Юноши» Бушуева стала вице-чемпионкой турнира. Спортсменка в паре с Героцогом Дей вновь завоевали серебро, показав результат 65,794%. Первой стала Дарья Ховрина на Балатоне (67,824%), а третье место заняла Арина Шадская из Москвы на Вилуне (65,647%).

В абсолютном первенстве турнира Бушуева на Индире Ганди также заняла вторую позицию с суммарным результатом 195,995% по итогам трёх дней соревнований. Чемпионкой стала Ксения Григорян на Эстроне (197,398%), а третье место заняла Валерия Ганина на Глории (194,429%).

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Соревнования «Виват, Россия» проходили с 18 по 24 марта 2025 года в деревне Орлово Ленинского городского округа. Турнир организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Читайте также:

Подмосковные спортсмены взяли две медали первых в сезоне соревнований по ВМХ

Подмосковные спортсмены победили на соревнованиях по синхронному плаванию

Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в ¼ финала турнира в Майами
#победа
#медали
#турнир
#лошади
#спортсмены
#серебро
#награды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области учащиеся продолжают досрочно сдавать ЕГЭ
26 марта 2025, 08:59

Фото: Министерство образования Московской области

25 марта в Подмосковье состоялся экзамен по русскому языку в рамках досрочной сдачи Единого государственного экзамена. Были задействованы четыре пункта в городах Королёв, Красногорск, Одинцово и Раменское. В экзамене приняли участие 103 человека, сообщает Министерство образования Московской области.
В досрочном периоде ЕГЭ участвуют студенты колледжей и ученики 11-х классов, которые по разным причинам не могут сдавать экзамен в основное время. Все пункты проведения ЕГЭ были оснащены согласно установленным требованиям: в аудиториях работали системы видеонаблюдения, а печать и сканирование экзаменационных материалов осуществлялись в кабинетах. За порядком следили общественные наблюдатели, в том числе представители родительского сообщества.

Экзаменационный процесс длился 3 часа 30 минут и прошёл без нарушений. Результаты будут доступны не позднее 10 апреля.В Московской области на досрочный период ЕГЭ зарегистрировались 129 участников, из которых 34 — выпускники 11 класса. Кампания началась 21 марта и завершится 21 апреля.

Читайте также:

675 подмосковных школьников написали диагностическую работу по математике

В Физтех-лицее имени П. Л. Капицы впервые прошла Международная олимпиада по физике

В Подмосковье стартовал финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии
#подмосковье
#студенты
#егэ
#выпускники
#ученики
#наблюдатели
#минобразования мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за месяц от вандальных надписей очистили около 100 фасадов домов
25 марта 2025, 22:57

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Коммунальщики за прошлый месяц очистили около 100 фасадов многоквартирных домов Подмосковья от несанкционированных рисунков, рекламы и надписей. Работы проходили под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Граффити и рисунки, размещённые без согласования с собственниками и органами местного самоуправления, считаются порчей имущества и вандализмом. За такие действия предусмотрена административная ответственность. Ликвидация таких «художеств» – задача управляющих организаций, которые выполняют работы за счёт средств текущего ремонта», – говорится в сообщении.
В Минчистоты призвали жителей, заметивших несогласованные рисунки на стенах многоквартирного жилого дома, сообщить об этом в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал.

Читайте также:

В Московской области впервые проведут экологические игры

В Подмосковье начали создавать единые диспетчерские службы обслуживания лифтов

Подмосковные коммунальщики начали готовиться к 80-летию Великой Победы
#подмосковье
#московская область
#минчистоты
#подъезды
#дома
#мкд
#граффити
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Егорьевске росгвардейцы задержали вора, примерявшего в магазине ботинки
25 марта 2025, 22:36

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Росгвардейцы задержали в Егорьевске подозреваемого в попытке ограбить закрытый обувной салон. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Ночью экипаж группы задержания Егорьевского ОВО получил сообщение о срабатывании сигнализации в охраняемом магазине на улице Советской. Оперативно прибыв по этому адресу, росгвардейцы обнаружили, что открыта входная пластиковая дверь. Внутри находился неизвестный, который сидел на полу и примерял новые ботинки. По внешним признакам г мужчина был в состоянии опьянения и внятно объяснить причину своего нахождения в закрытом магазине не смог», – рассказали в ведомстве.
Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту ЧП проводится проверка.


Читайте также:

В Москве росгвардейцы поймали наркокурьера

Владельцам оружия перед сезоном охоты в Подмосковье напомнили о безопасности

Росгвардейцы задержали пьяную дебоширку, громившую торговый центр в Балашихе
#подмосковье
#московская область
#росгвардия
#воры
#магазин
#обувь
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Производители Московской области в прошлом году выпустили 5% печенья в России
25 марта 2025, 22:21

Фото: iStock / Liudmila Chernetska

Подмосковные производители в прошлом году выпустили 92 тыс. тонн печенья. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В 2024 году подмосковные предприятия произвели 92 тыс. тонн печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий. Регион выпустил более 13% от общего объёма в Центральном федеральном округе и 5% – в масштабах страны. В прошлом месяце жители региона купили свыше 2,8 тыс. тонн печенья разных видов, то есть 100 тонн традиционного лакомства к чаю в день», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что сахарное, овсяное, сдобное, песочное и ореховое – лишь часть видов печенья, которое широко представлено в подмосковных магазинах и супермаркетах.

В Минсельхозпроде региона назвали лидеров по выпуску этого вида продукции. Это, в частности, ООО «Коломенское поле», которое выпускает шоколадное, злаковое, овсяное и другие виды печенья, поставляемого в разные регионы страны. В ассортименте ООО «ПО РУССКАЯ ПЕЧЬ» – печенье в упаковках семейного формата по 500 граммов: старорусское с семенами подсолнуха и льна, рассыпчатое курабье, и демидовское – ореховое с цукатами. А ООО «Жуковский хлеб» производит молочные коржики и «орешки» с варёной сгущёнкой.

Читайте также:

Подмосковных производителей пригласили на продовольственную выставку в Эр-Рияд

В Подмосковье заработала новая мера поддержки для производителей детских товаров

Отель Черноголовки получил один из первых в России сертификатов Pet-friendly
#подмосковье
#московская область
#производители
#производство
#минсельхозпрод мо
#продукты
#питание
#кондитерские изделия
#цфо
Следите за нашими новостями
в удобном формате