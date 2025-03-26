На открытии Театральной недели в Кашире зрители увидели 50 творческих номеров

22 марта в городском округе Кашира начался Открытый театральный фестиваль имени Б. В. Щукина «Театральная неделя — 2025». В фойе Дома культуры имени Ленина гостей встречал оркестр русских народных инструментов «Сувенир» Каширской Детской школы искусств, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Официальное открытие фестиваля прошло с выступления вокальной студии «Каданс» и театрального коллектива «Фантазия». В этот день зрители увидели 50 номеров чтецов — как сольных исполнителей, так и коллективов, приехавших из Каширы, Ступина, Чехова, Домодедова, Коломны, Зарайска и Москвы. Главная тема программы – «Поколению победителей посвящается», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме спектаклей, гостей фестиваля ждали тематические развлечения: буфет Василия Щукина, передвижная выставка Каширского краеведческого музея и специальные фотозоны.
Фестиваль продлится до 29 марта, а ознакомиться с расписанием спектаклей можно по ссылке.
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Кроме спектаклей, гостей фестиваля ждали тематические развлечения: буфет Василия Щукина, передвижная выставка Каширского краеведческого музея и специальные фотозоны.
Фестиваль продлится до 29 марта, а ознакомиться с расписанием спектаклей можно по ссылке.
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Дайана Хусинова