В Кашире установили фотобудку с моментальной печатью снимков

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
На набережной реки Оки в Кашире, недалеко от детской площадки, теперь можно воспользоваться фотобудкой, которая набирает популярность среди местных жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба городского округа.
Фотобудку установили в живописном месте с красивым видом на реку и окружающий пейзаж. Любой желающий может сделать фотографии на память. Камера автоматически делает три кадра, среди которых можно выбрать лучший. Распечатать фотографии можно тремя способами, а сами карточки готовятся всего за несколько секунд.
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Стоит отметить, что такие будки также установлены в Городском парке Каширы.«Местные жители уже успели оценить новинку. Многие приходят с друзьями и семьями, чтобы сделать совместные фотографии на фоне красивых видов. Фотобудка — это не просто снимки, а маленькая ностальгия в духе пленочной фотографии, которая помогает запечатлеть яркие моменты, сделав забавные и креативные фотографии», — подчеркнула директор городского парка Олеся Кожадей.
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Дайана Хусинова