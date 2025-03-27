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В Кашире установили фотобудку с моментальной печатью снимков

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

На набережной реки Оки в Кашире, недалеко от детской площадки, теперь можно воспользоваться фотобудкой, которая набирает популярность среди местных жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба городского округа.
Фотобудку установили в живописном месте с красивым видом на реку и окружающий пейзаж. Любой желающий может сделать фотографии на память. Камера автоматически делает три кадра, среди которых можно выбрать лучший. Распечатать фотографии можно тремя способами, а сами карточки готовятся всего за несколько секунд.

«Местные жители уже успели оценить новинку. Многие приходят с друзьями и семьями, чтобы сделать совместные фотографии на фоне красивых видов. Фотобудка — это не просто снимки, а маленькая ностальгия в духе пленочной фотографии, которая помогает запечатлеть яркие моменты, сделав забавные и креативные фотографии», — подчеркнула директор городского парка Олеся Кожадей.
Стоит отметить, что такие будки также установлены в Городском парке Каширы.

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#подмосковье
Подмосковные учителя смогут проверить уровень знаний учеников по информатике
27 марта 2025, 11:16

Фото: istockphoto / Tippapatt

С 31 марта по 30 апреля подмосковные учителя смогут проверить уровень знаний по информатике у учащихся 5-11-х классов и студентов средних профессиональных образовательных учреждений, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Ученикам потребуется 40-45 минут, чтобы пройти диагностику, с помощью которой педагоги проверят их уровень знания в предмете. Это поможет учителям скорректировать учебные планы.

Выполнять задания ребята смогут в произвольном порядке на компьютерах или мобильных устройствах.

Для того, чтобы поучаствовать в диагностике, нужно пройти регистрацию на образовательной платформе «Яндекс Учебник» как учитель, создать там класс и добавить в него учеников. Затем необходимо выдать учащимся логины и пароли. Тесты будут доступны в личном кабинете с 31 марта по 30 апреля.

Задания будут автоматически добавлены в виде отдельного предмета «Проекты». Преподаватели получат промежуточные результаты диагностики два раза, а итоговые результаты станут доступны на платформе после 30 апреля.Более подробную информацию можно найти на сайте проекта.

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#информатика
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В Московской области открылось четыре Центра репродуктивного здоровья семьи
27 марта 2025, 11:02

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье открылись четыре центра репродуктивного здоровья семьи. Они расположены в Наро-Фоминском, Коломенском, Щёлковском и Московском областном перинатальных центрах, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В этих центрах оказывается комплексная помощь супружеским парам, которые планируют беременность или испытывают трудности с естественным зачатием ребёнка. Врачи консультируют как женщин, так и мужчин, что позволяет выявлять патологии репродуктивной системы на ранних стадиях и своевременно начинать лечение и диспансерное наблюдение пациентов.

«Мы внедряем в Подмосковье сеть Центров репродуктивного здоровья семьи, которые специализируются на оказании всей необходимой помощи семейным парам, планирующим пополнение в семье. Здесь оказывается весь спектр медицинской помощи от диагностики и профилактики заболеваний до лечения и сопровождения беременности. До конца этого года планируем открыть в регионе ещё 4 таких центра», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Бесплатное лечение и наблюдение в центрах репродуктивного здоровья семьи доступны по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Чтобы записаться в центр, нужно обратиться к лечащему врачу или позвонить в контактный центр «Стань мамой в Подмосковье» по номеру 8(800)550-30-03.

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Аграрии Подмосковья могут пройти онлайн-обучение по субсидиям и агрострахованию
27 марта 2025, 10:42

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 8 по 11 апреля аграрии, фермеры и сотрудники предприятий агропромышленного комплекса Подмосковья смогут пройти дистанционное обучение в формате повышения квалификации. Тема курса — «Новации в получении государственной поддержки сельского хозяйства: субсидии и новые правила агрострахования с 1 января 2025 года», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В 2025 году для аграриев предусмотрено 36 видов субсидий. Вся информация о них представлена в электронном формате — «Календаре мер поддержки», где указаны сроки подачи заявок, перечень необходимых документов и пошаговые инструкции.

В рамках курса слушателям расскажут о последних изменениях в законодательстве, в том числе о внедрении с марта 2026 года новой формы получения господдержки через цифровые сервисы АПК, а также о предстоящих изменениях в системе агрострахования с сентября текущего года. Особый акцент будет сделан на финансово-экономических аспектах: бухгалтерской отчетности, налоговых требованиях и других.

В числе спикеров — представители ФАС России, МСХА имени К.А. Тимирязева и эксперты отрасли. Обучение пройдет на онлайн-платформе, по завершении участники получат удостоверение о повышении квалификации.

Для регистрации можно обратиться по телефону: 7 (965) 186-78-72 или электронной почте: ek5525721@yandex.ru.

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Более 7,5 тыс. заявлений на удостоверение тракториста подали в Подмосковье
27 марта 2025, 10:30

Фото: istockphoto / suwadee sangsriruang

С начала 2025 года подмосковные жители подали более 7,5 тысячи заявлений на получение удостоверения тракториста-машиниста через портал госуслуг Подмосковья, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга по выдаче удостоверения на управление самоходной техникой доступна онлайн в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев». Подать заявление могут граждане, имеющие соответствующую профессию и прошедшие медосмотр. Для этого нужно зарегистрироваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить требуемые документы.

Проверку вложенных файлов проводит искусственный интеллект, что помогает снизить количество ошибок при подаче заявки.

Услуга оказывается на платной основе в течение 10 рабочих дней. Госпошлина составляет 500 рублей, плюс дополнительный сбор — его сумма зависит от причины обращения. Готовое удостоверение заявитель получит в личном кабинете на портале.

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Загруженность подмосковных дорог утром 27 марта составила четыре балла
27 марта 2025, 10:16

Фото: istockphoto / suwadee sangsriruang

Утром 27 марта загруженность дорог Подмосковья достигла 4 баллов. На дорогах региона было зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 1,5% превышает средние значения прошлого месяца, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные сложности с проездом зафиксированы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а еще на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуется проявлять особую внимательность, а также избегать резких манёвров, водить плавно и заранее снижать скорость перед перекрёстками и местами скопления людей.

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