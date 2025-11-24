Каширским долголетам рассказали о культуре и традициях Узбекистана

24 ноября 2025, 13:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Занятие, посвящённое Узбекистану, провели для членов каширского отделения клуба «Активное долголетие» в рамках цикла «Традиции в истории стран». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Интерактивное «путешествие» в Узбекистан для долголетов подготовила инструктор по труду Светлана Свобонас.





«Светлана Вячеславовна рассказала собравшимся о древних, овеянных легендами городах Узбекистана, таких как Самарканд, Бухара, Коканд и других, об истории и культурных особенностях страны», — говорится в сообщении.