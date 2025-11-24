В Кашире активисты запускают акцию «Горящие снежинки» для наших военнослужащих
В Кашире активисты Молодой Гвардии запустили акцию «Горящие снежинки» в поддержку бойцов СВО. Волонтёры делают окопные свечи, которые станут частью будущего гуманитарного груза, сообщили в Администрации городского округа Кашира.
Школьники 5–11 классов также изготавливают снежинки и пишут на них добрые пожелания, слова поддержки для защитников. Активисты приклеивают эти снежинки на окопные свечи, а затем отправляют их в зону проведения спецоперации.
Инициатива отражает, насколько важно сохранять дух единства и поддержки в то время, когда она особенно нужна. Каждая снежинка и каждое слово благодарности — ощущение внимания и ценность подвига героев.
