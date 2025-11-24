Для студентов Каширы провели антиникотиновую игру
Интерактивную игру «Курение или здоровье — выбор за вами!» провели для первокурсников каширского отделения профессионального колледжа «Московия». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие организовала и провели специалистка по социальной работе Каширского молодёжного центра Наталья Турочкина.
«Студенты выполняли различные задания, направленные на формирование осознанного отношения к своему здоровью, отвечали на вопросы и участвовали в обсуждении главной темы игры — вреда, который наносит организму курение», — говорится в сообщении.Интерактив завершился флешмобом «Мы не курим, присоединяйся!», в котором приняли участие все прошедшие игру ребята.
Ранее сообщалось, что Каширская школа №7 получила общероссийский знак качества образования.