Каждый третий подмосковный производителей детских товаров получил господдержку
В Московской области расширяют систему поддержки предприятий, выпускающих детские товары. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Каждая третья компания, работающая в этой сфере, уже получила государственную поддержку.
«В Подмосковье составлен перечень мер поддержки для малого и среднего бизнеса, в том числе для производителей детских товаров. Сегодня в Московской области в этой сфере работает более 200 компаний, и каждая третья уже воспользовалась господдержкой. К 2030 году меры поддержки должны охватить уже половину предприятий отрасли», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как напомнили в ведомстве, в регионе действуют такие меры, как программа предоставления помещений за один рубль; субсидии на инженерную инфраструктуру до 250 миллионов рублей; компенсация затрат на покупку оборудования до 20 миллионов рублей. Предприятия также могут получить субсидии на развитие франшизы до двух миллионов рублей и компенсацию расходов при выходе на маркетплейсы до 500 000 рублей.
Кроме того, предпринимателям доступен заём Фонда развития промышленности Московской области от 50 миллионов до 150 миллионов рублей под 1% годовых сроком до семи лет. Средства займа можно направить на покупку оборудования, разработку технико-экономического обоснования и инжиниринговые услуги.