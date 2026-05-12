Каждый третий подмосковный производителей детских товаров получил господдержку

12 мая 2026, 16:48

В Московской области расширяют систему поддержки предприятий, выпускающих детские товары. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Каждая третья компания, работающая в этой сфере, уже получила государственную поддержку.

«В Подмосковье составлен перечень мер поддержки для малого и среднего бизнеса, в том числе для производителей детских товаров. Сегодня в Московской области в этой сфере работает более 200 компаний, и каждая третья уже воспользовалась господдержкой. К 2030 году меры поддержки должны охватить уже половину предприятий отрасли», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.