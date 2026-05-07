Средняя зарплата в обрабатывающем секторе Подмосковья за год выросла на 11%

Средний уровень заработной платы в обрабатывающей промышленности Московской области за первые два месяца года составил 119 800 рублей. Это более чем на 11% выше прошлогоднего показателя.





Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«Так, в сфере лекарственных средств и материалов показатель составил 165 700 рублей – на 5,6% больше, чем в тот же период 2025 года. В сегменте производства машин и оборудования он достиг отметки в 136 400 рублей – плюс 10,7%», – отметила Зиновьева.