Средняя зарплата в обрабатывающем секторе Подмосковья за год выросла на 11%
Средний уровень заработной платы в обрабатывающей промышленности Московской области за первые два месяца года составил 119 800 рублей. Это более чем на 11% выше прошлогоднего показателя.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Так, в сфере лекарственных средств и материалов показатель составил 165 700 рублей – на 5,6% больше, чем в тот же период 2025 года. В сегменте производства машин и оборудования он достиг отметки в 136 400 рублей – плюс 10,7%», – отметила Зиновьева.Она добавила, что в сфере производства бумаги и бумажных изделий в январе и феврале зарплаты составили 139 800 рублей. Это на 10,4% больше, чем за те же месяцы предыдущего года.