Щёлковский производитель полимеров влился в проект «Производительность труда»

12 мая 2026, 14:57

Подмосковная компания «Гаммафлекс» присоединился к федеральному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





«Гаммафлекс» – производитель полимерной упаковки. На стартовом совещании вместе со специалистами Регионального центра компетенций Московской области определили пилотный поток. Им стало производство пакетов из полимерных материалов с вырубными ручками.

«Время протекания процессов и незавершённое производство планируют сократить благодаря проекту на 10%, а выработку увеличить также на 10%. В дальнейшем компания планирует распространить полученный опыт на всём предприятии», – отметили в ведомстве.