Количество ДТП с участим такси в Подмосковье снизилось на 18%
36 аварий произошло на дорогах Московской области по вине водителей такси с начала текущего года. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В таких ДТП пострадали 42 человек — на 22% меньше, чем в минувшем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Снижение числа ДТП связано с введённым в регионе комплексом мер по обеспечению безопасности пассажиров такси, заявил глава Минтранса региона Марат Сибатулин.
«Среди основных мер: обязательная аттестация для всех водителей и оформление полиса ОСГОП, благодаря которому пассажир финансово застрахован при аварии. Эти меры дают свои результаты», — сказал Сибатулин.Основными причинами ДТП с такси стали превышение скорости и нарушение правил перестроения.