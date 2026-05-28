В Клину в текущем году завершат капремонт четырёх учебных заведений
Капитальный ремонт двух общеобразовательных школ, спортшколы и детского сада завершат в округе Клин в текущем году. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава округа Василий Власов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего на территории муниципалитета находятся 35 школ и 49 детских садов.
«Сейчас в программе капитального ремонта гимназия №15 имени К.Д. Ушинского и её дошкольное отделение в Бородинском проезде, а также лицей №10 имени Д.И. Менделеева. Мы должны их открыть к началу следующего учебного года», — сказал Василий Власов.Он также отметил, что в мае открыли после капитального ремонта стадион «Строитель», а до конца года планируется завершить реконструкцию Клинской спортивной школы олимпийского резерва.
В округе также ведутся работы по благоустройству общественных пространств. Самым крупным проектом является «Государева дорога», победившая на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
«В рамках реализации этого проекта у нас обустроят торговые ряды и улицу Ленина. Там создадут исторический маршрут для прогулок, сочетающий культурное наследие и современную инфраструктуру. В этом году проведём проектирование, в следующем — все работы», — уточнил Власов.Кроме того, в текущем году в клинском посёлке Нарынка обустроят зону отдыха, а в Сестрорецком парке создадут спортивный кластер. Планируется также обновить шесть детских площадок и благоустроить пять дворов и десять пешеходных дорожек.