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Команда МФТИ выиграла Всероссийский студенческий турнир физиков

Фото: пресс-служба МФТИ

Фото: пресс-служба МФТИ

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Команда МФТИ из Долгопрудного стала победителем XV Всероссийского студенческого турнира физиков, который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Физтеха.
«Впервые соревнования принимал Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алфёрова РАН.
В них участвовали 15 команд из МФТИ, НГУ, Алферовского университета, ВШЭ и других вузов. Формат турнира был уникальным: физбой включал выступления докладчика, оппонента и рецензента», – рассказали в пресс-службе.
Победу одержала команда «Концепция изменилась», за которую выступали капитан Матвей Аношин, а также Алексей Гусев, Никита Склюев, Всеволод Шадрин, Степан Сорокин и Александра Ченцова. Команда решила восемь из 17 задач. А Аношин получил специальный приз за лучший доклад по задаче «Хаотичные Шнурки».

Всероссийский студенческий турнир физиков – командное соревнование, которое проходит в формате физбоёв. От каждого вуза участвует одна команда, в которой может быть не более шести участников. Соревнующимся предлагают 17 нетривиальных физических задач, которые формулируются в традициях физических турниров, проходивших ещё в Советском Союзе.

Подготовка к турниру и участие в нём представляет собой научную работу в рамках выбранного проекта, что отличает турнир от обычных студенческих олимпиад.

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В Подмосковье с начала года провели более 2,2 тыс. исследований на грипп птиц
25 февраля 2025, 20:57

Фото: iStock / Vladyslav Varshavskiy

Специалисты лабораторий, подведомственных Минсельхозпрода Московской области, с начала года провели более 2,2 тыс. исследований на грипп птиц. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Проведено 2237 исследований на это заболевание. Комплекс мер позволяет обеспечить стабильную эпизоотическую обстановку и устойчивый прирост поголовья в региональных хозяйствах, продовольственную безопасность и благополучие граждан не только региона, но и страны. За прошлый год провели свыше 53 тыс. исследований. на грипп птиц», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что грипп птиц – острая инфекционная вирусная болезнь пернатых, которая характеризуется высокой летальностью. Это представляет особую опасность для птицеводческих предприятий с большой численностью поголовья.

Подмосковная ветеринарная служба ведёт постоянную работу по профилактике и мониторингу особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных. Исследования проводят по ряду опасных заболеваний.

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Покинувшему родину итальянцу разрешили временное проживание в Подмосковье
25 февраля 2025, 20:38

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Подмосковные полицейские оформили гражданину Италии разрешение на временное проживание. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Кавачечи Алесси проживает в Подмосковье с невестой – гражданкой России. Он решил покинуть Италию из-за несогласия с идеологическими установками своего государства и жить в России, так как поддерживает её государственную политику по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. До приезда в Подмосковье он учился на политолога и работал в гостиничном бизнесе администратором. Трудиться в нашей стране планирует в той же сфере», – говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, в декабре прошлого года мужчина обратился в Управление по вопросам миграции подмосковной полиции за разрешением на временное проживание в России.

Полицейские оказали ему консультативную помощь и вручили необходимые документы. Теперь он может получить вид на жительство, дающий право постоянного проживания на территории России.


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Зимние каникулы в лагере «Литвиново» провели более 250 школьников
25 февраля 2025, 20:23

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 250 детей провели вторую зимнюю смену 15 по 22 февраля в подмосковном оздоровительном центре «Литвиново», сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья. Эти дни пришлись на школьные каникулы.
«Литвиново» работает круглогодично и открывает двери для школьников региона каждые каникулы. Во вторую зимнюю смену в лагере отдохнули 250 ребят из семей с низкими доходами. Дети отправились на экскурсию по лагерю и проходили квест на его территории. Традиционно их ждали увлекательные мастер-классы. Ребята рисовали, лепили из пластилина, делали красивые аппликации. Ни одна смена в лагере не проходит без спортивных занятий, конкурса отрядов и творческий состязаний», – рассказали в ведомстве.
Как подчеркнули в Минсоцразвития, самым ярким событием смены стал конкурс «Танцы народов России». Каждый отряд представил уникальную интерпретацию народных танцев.

Подать заявление на бесплатную путёвку в лагерь можно на портале.

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Выплату к юбилею брака с начала года получили более 2 тыс. подмосковных семей
25 февраля 2025, 19:02

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области более 2 тыс. семей с начала года получили выплату к юбилею бракосочетания. Об этом сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
В регионе семейные пары, прожившие в браке более 50 лет, могут оформить единовременную выплату в размере от 5 тыс. до 9 тыс. рублей. Выплата зависит от количества прожитых вместе лет.
«В этом году уже более 2 тыс. семей получили выплату к юбилею. Эта инициатива позволяет нам поддержать супругов, прошедших через множество испытаний вместе и сохранивших семейные ценности. На этот год мы предусмотрели в бюджете на эту меру поддержки около 70 млн рублей», – отметил министр.
Подать заявление на выплату можно по ссылке.

Как пояснили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития, оно подаётся один раз на региональном портале госуслуг после празднования 50-летнего юбилея. Затем выплата перечисляется автоматически на юбилеи семейной жизни – 55-летний, 60-летний и далее каждые пять лет.

Помимо выплаты, в регионе предусмотрено торжественное чествование юбиляров. Супруги в назначенный день приходят в ЗАГС и под звуки Свадебного марша ставят в зале торжеств подписи в юбилейной актовой записи, получают поздравления.

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10 компаний из Подмосковья представили продукты и напитки на выставке в Дубае
25 февраля 2025, 18:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

10 подмосковных компаний приняли участие в международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood 2025 в Объединённых Арабских Эмиратах. Их участие организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Пять производителей представили товары на региональном стенде, ещё столько же участвовали в бизнес-миссии. На выставке также состоялись презентация товаров и встречи с потенциальными покупателями продукции из Подмосковья», – уточнили в министерстве.
Gulfood – одно из крупнейших мероприятий в мире, посвящённое продуктам и напиткам. Она ежегодно проводится в Дубае и привлекает производителей, дистрибьюторов, ритейлеров и специалистов в области общественного питания из разных стран.

Фонда поддержки ВЭД МО профинансировал аренду площадей, регистрационные сборы, застройку коллективного регионального стенда, а также техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

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