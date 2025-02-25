Команда МФТИ выиграла Всероссийский студенческий турнир физиков

Фото: пресс-служба МФТИ
Команда МФТИ из Долгопрудного стала победителем XV Всероссийского студенческого турнира физиков, который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Физтеха.
«Впервые соревнования принимал Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алфёрова РАН.Победу одержала команда «Концепция изменилась», за которую выступали капитан Матвей Аношин, а также Алексей Гусев, Никита Склюев, Всеволод Шадрин, Степан Сорокин и Александра Ченцова. Команда решила восемь из 17 задач. А Аношин получил специальный приз за лучший доклад по задаче «Хаотичные Шнурки».
В них участвовали 15 команд из МФТИ, НГУ, Алферовского университета, ВШЭ и других вузов. Формат турнира был уникальным: физбой включал выступления докладчика, оппонента и рецензента», – рассказали в пресс-службе.
Всероссийский студенческий турнир физиков – командное соревнование, которое проходит в формате физбоёв. От каждого вуза участвует одна команда, в которой может быть не более шести участников. Соревнующимся предлагают 17 нетривиальных физических задач, которые формулируются в традициях физических турниров, проходивших ещё в Советском Союзе.
Подготовка к турниру и участие в нём представляет собой научную работу в рамках выбранного проекта, что отличает турнир от обычных студенческих олимпиад.
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Лора Луганская