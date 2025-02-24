Подмосковные студенты завоевали награды всероссийского конкурса ФАС

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Два студента экономического факультета коломенского Государственного социально-гуманитарного университет (ГСГУ) Алина Елкина и Никита Соболь завоевали награды девятого всероссийского конкурса «Точка роста», организованного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Алина Елкина с работой, посвящённой сотрудничеству стран в борьбе с монополиями, заняла второе место в номинации «Антимонопольное регулирование». А Никита Соболь стал третьим в номинации «Границы этичности». Его доклад касался проблем, связанных с обидной и неприличной рекламой, а также затрагивал пути решения этих проблем», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минобразования МО
Кроме того, благодарственное письмо за вклад в подготовку участников конкурса вручили научной руководительнице коломенских студентов Татьяне Капаниной.
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