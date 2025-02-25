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В Подмосковье в этом году в первый класс пойдут более 105 тысяч детей

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Более 105 тысяч первоклассников придут в школы Московской области 1 сентября 2025 года, упрошенная запись для дошколят стартовала в регионе 1 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
«В 2025 году за парты впервые сядут свыше 105 тысяч детей. Мы упростили перевод в начальную школу для воспитанников образовательных комплексов. Теперь достаточно просто написать заявление на перевод и отдать его воспитателю», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве дополнили, что если зачисление в первый класс планируется не в воспитательно-образовательный комплекс, а в другую школу, родители должны подать соответствующее заявление через областной портал госуслуг. Записаться в школу по месту жительства можно будет с 1 апреля по 30 июня. Запись в другие школы будет открыта с 6 июля.

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#школьники
#московская область
#подмосковье
В Балашихе снесли нежилую заборошку
25 февраля 2025, 14:46

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Заброшенное нежилое строение демонтировали на улице Кудаковского в Балашихе, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Объект представлял из себя одноэтажную кирпичную постройку нежилого назначения общей площадью около 55 квадратных метров. Здание долгое время не эксплуатировалось и пришло в аварийное состояние. По результатам обследования постройку включили в список на ликвидацию и снесли в четвёртом квартале прошлого года», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В настоящее время участок, который занимало заброшенное здание, полностью освобождён от постройки и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация городского округа Балашиха ещё не приняла.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
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В Детском центре им. Рошаля спасли младенца с критическим пороком сердца
25 февраля 2025, 14:20

Фото: @roshal_kids

Кардиохирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли жизнь новорождённого с критическим пороком сердца. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«Врачи клиники заранее готовились к рождению Егора вместе с медиками перинатального центра Балашихи. Артерии, отводящие кровь от сердца ребёнка, были неверно соединены. Помимо этого, у малыша было крайне маленькое межпредсердное сообщение. Если бы ему не оказали помощь в первые часы жизни, это привело бы к смерти ребёнка», – говорится в сообщении.
Фото: @roshal_kids

Уже на четвёртый час жизни малыш был в операционной.
«Мы выполнили эндоваскулярную операцию и создали межпредсердное сообщение. С помощью катетера, проведённого через сосуд в бедре, расширили отверстие баллоном. Через несколько дней провели радикальную коррекцию порока – операцию в условиях искусственного кровообращения. Анатомия сердца маленького пациента полностью восстановлена», – рассказал кардиохирург Андрей Свободов.
Как отметили в ДКЦ, благодаря слаженной работе врачей жизнь новорождённого удалось спасти. Теперь он полностью здоров.

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#дкц
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Подмосковные полицейские задержали банду вымогателей
25 февраля 2025, 13:55

Фото: @roshal_kids

Трёх участников преступной группы, подозреваемой в вымогательстве, задержали подмосковные полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию обратился 55-летний житель Мытищ. Он рассказал, что его бывшие партнёры по бизнесу вымогали у него вымышленный долг в размере миллиона рублей, угрожая при этом пистолетом, и постоянно вели за ним слежку», — говорится в сообщении.
Вымогателей решили «ловить на живца» и задержали их в момент передачи денег от потерпевшего. Задержанными оказались ранее судимые за вымогательство жители Воронежа, Подмосковья и Брянской области. В ходе обыска у них нашли различные гаджеты для тайного сбора информации. В настоящее время полиция устанавливает других соучастников преступления.

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В Чехов на первенство России по синхронному плаванью приехали 450 спортсменов
25 февраля 2025, 13:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свыше 450 спортсменов из 22 российских регионов принимают участие в первенстве России по синхронному плаванью в подмосковном Чехове, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Соревнования в рамках первенства предусмотрены в следующих дисциплинах: фигуры, дуэт, дуэт-смешанный, соло, группа и комби. От Подмосковья в первенстве участвуют четыре команды, в которых выступают в общей сложности 2 спортсмена», — говорится в сообщении.
Первенство проводится в чеховском дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова с 24 февраля по 2 марта. Торжественное открытие состоится 26 февраля в 16:30, вход свободный.

Отмечается, что первенство России станет первым этапом отбора в сборную страны для девушек и юношей 13-15 лет.

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В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступило более 21 тыс. звонков
25 февраля 2025, 12:39

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 21 тысячи звонков приняли операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«С начала года операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли более 21 тысячи звонков, что на 161 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, более 1,2 тыс. звонков поступило из других регионов», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Специалисты колл-центра готовы рассказать о системе родовспоможения в Московской области, о комплексе документов, которые нужно собрать для роддома, о подмосковных центрах грудного вскармливания и пр. Телефон колл-центра: 7-800- 550-30-03. Звонки принимаются ежедневно с 8 утра до 20:00.

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