В Подмосковье в этом году в первый класс пойдут более 105 тысяч детей

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Более 105 тысяч первоклассников придут в школы Московской области 1 сентября 2025 года, упрошенная запись для дошколят стартовала в регионе 1 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
«В 2025 году за парты впервые сядут свыше 105 тысяч детей. Мы упростили перевод в начальную школу для воспитанников образовательных комплексов. Теперь достаточно просто написать заявление на перевод и отдать его воспитателю», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В министерстве дополнили, что если зачисление в первый класс планируется не в воспитательно-образовательный комплекс, а в другую школу, родители должны подать соответствующее заявление через областной портал госуслуг. Записаться в школу по месту жительства можно будет с 1 апреля по 30 июня. Запись в другие школы будет открыта с 6 июля.
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Лев Каштанов