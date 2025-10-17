Коммунальные службы Дубны получили две новые спецмашины

17 октября 2025, 13:27

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Автопарк коммунального хозяйства Дубны пополнялся двумя единицами спецтехники: это илосос и каналопромывочная машина, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Технику, которая поможет чистить сети и оперативно устранять аварии, муниципалитет получил при поддержке правительства Московской области. Ранее в арсенале Производственно-технического объединения городского хозяйства Дубны была только одна комбинированная машина, совмещавшая функции двух новых. Этого было недостаточно для решения всех задач.





«Мы регулярно обновляем автопарк наших коммунальных служб. Благодаря правительству Подмосковья полностью снабдили муниципальное учреждение «Чистый город» уборочной техникой. Сейчас работаем над тем, чтобы все наши ресурсоснабжающие организации были оснащены всем необходимым», — отметил глава округа Максим Тихомиров.