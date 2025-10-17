В центре Наро-Фоминска откроют два современных остановочных павильона

17 октября 2025, 13:09

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Две остановки общественного транспорта откроют в центре Наро-Фоминска после реконструкции. Новые павильоны оборудованы информационными мониторами, USB-розетки для зарядки гаджетов и камерами видеонаблюдения, откроют в центре Наро-Фоминска в ближайшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Один из павильонов установлен на улице Маршала Жукова, второй — на площади Свободы.





«Работы вышли на финишную прямую: сейчас подрядчик подключает освещение, настраивает систему видеонаблюдения. Обещают, что в эти выходные остановки заработают», — сказал глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.