Коммунальщики Зарайска борются с засорами и пластиковыми отходами в канализации
Видео: пресс-служба администрации г.о. Зарайск
Проблема засоров в канализационных сетях становится всё более серьёзной для коммунальных служб Зарайска, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ежедневно специалисты ЖКХ устраняют последствия неправильного обращения жителей с отходами: в трубы попадают жир, волосы, влажные салфетки и другие предметы, не предназначенные для смыва. Это приводит к образованию плотных пробок, способных вызвать затопления и аварии на городских сетях.
Начальник очистных сооружений Зарайска Сергей Морозов рассказал, что мусор, застрявший в трубах и фильтрах, работники вынуждены извлекать вручную. Такая работа требует значительных усилий и ресурсов.
Особую опасность, по словам коммунальщиков, представляют пластиковые отходы. Пакеты, предметы личной гигиены и ушные палочки не разлагаются в воде и нередко проходят через фильтры, попадая в водоёмы. Там пластик становится угрозой для водных обитателей, принимающих его за пищу.
Доцент кафедры зоологии, экологии и охраны природы Московской ветеринарной академии имени К.И. Скрябина Михаил Ломсков отмечает, что пластик разлагается сотни лет. Он подчеркивает, что единственный способ предотвратить загрязнение — не выбрасывать пластиковые отходы в канализацию и направлять их на переработку.
Коммунальные службы Зарайска призывают жителей бережно относиться к экологии и не смывать мусор в канализацию, чтобы избежать аварий и сохранить чистоту окружающей среды.
Читайте также: