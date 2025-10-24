Достижения.рф

В мытищинском ЖК «Белый Град» началось строительство детсада

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, начали строить на территории ЖК «Белый Град» в округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.



Сейчас на объекте ведётся разработка котлована.

«Здание будет переменной высотности. Его общая площадь составит 4,4 тыс. квадратных метров. В детском саду предусмотрены помещения для 14 групп, а также физкультурный и музыкальный залы и кружковые. На прилегающей территории обустроят игровые зоны с теневыми навесами», — говорится в сообщении.
Сдать объект в эксплуатацию планируется одновременно с первыми домами жилого комплекса.

Строительство детсада ведётся за счёт девелопера в рамках договора о комплексном развитии территории.
