В Балашихе стартовал новый сезон Школьной лиги Московской области

24 октября 2025, 09:41

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В городском округе Балашиха 23 октября стартовал сезон 2025/2026 Балашихинской школьной лиги. В соревнованиях принимают участие более 10 тысяч школьников, объединённых в 35 команд, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





Церемония открытия прошла в школе №12. Участников поприветствовали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, глава Балашихи Сергей Юров и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

«Школьная лига — это не только голы, очки и секунды. Это ваша дружба, дружба между школами, общение. А спорт — это основа, которая объединяет. Поздравляю вас с открытием нового сезона, желаю новых побед, чтобы соревнования проходили без травм, а участники находили новых друзей и двигались вперед», — сказал Дмитрий Абаренов.