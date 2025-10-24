В Балашихе стартовал новый сезон Школьной лиги Московской области
В городском округе Балашиха 23 октября стартовал сезон 2025/2026 Балашихинской школьной лиги. В соревнованиях принимают участие более 10 тысяч школьников, объединённых в 35 команд, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Церемония открытия прошла в школе №12. Участников поприветствовали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, глава Балашихи Сергей Юров и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.
«Школьная лига — это не только голы, очки и секунды. Это ваша дружба, дружба между школами, общение. А спорт — это основа, которая объединяет. Поздравляю вас с открытием нового сезона, желаю новых побед, чтобы соревнования проходили без травм, а участники находили новых друзей и двигались вперед», — сказал Дмитрий Абаренов.Программа нового сезона включает 18 спортивных и творческих направлений: баскетбол 3х3, волейбол, футзал, лёгкую атлетику, шахматы, фиджитал спорт, инженерный триатлон, «Зарницу», семейные эстафеты, КВН, дебаты, танцы, хоровое пение и другие дисциплины.
Софья Великая подчеркнула, что проект объединяет школьников, родителей, педагогов и тренеров. Балашиха стала первым муниципалитетом региона, где в 2023 году прошли соревнования Школьной лиги. Тогда в них участвовали 1,5 тысячи школьников. В прошлом сезоне — уже 5 тысяч.
В этом учебном году состязания проходят и в других муниципалитетах. Так, мастер-классы для участников проводят известные спортсмены, включая чемпиона Единой лиги ВТБ Виктора Кейру.
Всего в сезоне 2025/2026 в Московской области состоится более 15 тысяч соревнований с участием 36 тысяч учащихся из 600 школ региона. Проект реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках федеральной программы «Спорт России».