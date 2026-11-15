Конкурс «Елка Чука и Гека» в Клину впервые объединит детей из 70 регионов России

15 ноября 2026, 16:48

Фото: Администрация Клин г.о.

В Клину начался традиционный конкурс детского творчества «Елка Чука и Гека», который объединяет юных мастеров 22 года подряд. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.







Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными — в том числе сделанными вместе с родителями. В этом году заявлены номинации: «Чудо елочной игрушки», «Новогоднее панно», «Литературные герои народов России», «Символ 2027 года», а также поделки по мотивам книги Ирины Никитиной «Сказки о клинской земле».



Заведующая Центральной детской библиотекой им. А. П. Гайдара Татьяна Сайкина рассказала, что в этом году у конкурса появилось нововведение: приглашение участвовать онлайн разослали библиотекам имени Гайдара по всей стране. Всего их более 70, они находятся в том числе в Архангельске, Чебоксарах, Калининграде, Самарской и Нижегородской областях. Ребята из других городов будут присылать фотографии своих работ.



Каждый год в конкурсе участвуют несколько сотен работ — в прошлом году их насчитывалось более 800. Прием работ продлится до 20 декабря, а подробности оформления карточки участника и положение конкурса можно узнать на страницах библиотеки в соцсетях.