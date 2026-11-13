В Подмосковье вторичные ресурсы применяют в коммунальной и городской инфраструктуре
В здании правительства Московской области прошла третья региональная конференция, посвящённая Дню вторичной переработки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Среди участников были представители профильных ведомств, депутаты Мособлдумы, эксперты отрасли обращения с ТКО, предприятий-переработчиков.
«Регион планомерно выстраивает устойчивую модель экономики замкнутого цикла. Используем вторичные ресурсы в коммунальной и городской инфраструктуре. Так, в Красногорске новые контейнерные площадки возводят исключительно из переработанных материалов. Мы целенаправленно размещаем эти объекты в точках с максимальным пешеходным трафиком – парках, скверах и крупных дворовых пространствах, демонстрируя жителям наглядный результат раздельного сбора. Планируем увеличить количество площадок из вторсырья. Это один из способов поддержки рынка переработки», – рассказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.
Он поблагодарил коллег за работу и вручил награды губернатора Московской области. Ведомственные награды сотрудникам комплексов по переработке отходов и региональных операторов вручил и министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.
«За три года мы провели масштабную модернизацию отрасли, сместив фокус внимания на вовлечение ресурсов во вторичный оборот. Сегодня из ТКО наши подмосковные компании производят всё – от стройматериалов и тары до новых контейнеров для РСО. Параллельно внедряем цифровые сервисы. Нейросети уже проактивно выявляют перенакопления на КП. Благодарю всех специалистов нашей системы за преданность делу и высочайший уровень профессионализма», – отметил Даниленко.На отраслевой выставке были представлены малые архитектурные формы из вторичных ресурсов и контейнерная площадка из переработанных отходов. Интерактивной локацией стали весы, где каждый смог узнать свой вес в алюминиевых банках.